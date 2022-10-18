Могут ли взрослые дети использовать пенсионные отчисления родителей на лечение

Можно ли использовать пенсионные отчисления родителей для лечения взрослых детей? Такой вопрос был задан на сайте электронного правительства, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве труда и социальной защиты населения пояснили, что работающие казахстанцы, начиная с 20-летнего возраста, могут использовать пенсионные накопления на лечение в случае их превышения «порога минимальной достаточности» в соответствующем возрасте.

Также эти деньги можно использовать на решение жилищных вопросов, улучшение здоровья граждан, обеспечение доступности к отдельным видам дорогостоящих медицинских услуг.

Вместе с тем в Минтруда отметили, что нормы закона "О браке и семье" позволяют оплатить лечение с помощью единовременных пенсионных выплат близких родственников, к которым относятся родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные, неполнородные братья, сестры, дедушка, бабушка.

Пороги достаточности с 1 апреля 2022 года