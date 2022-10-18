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В Алматы произошла массовая драка возле ТРЦ

В Алматы произошла массовая драка около ТРЦ Фото: pexels
В социальных сетях появилось видео массовой драки мужчин возле ТРЦ в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Управлении полиции Бостандыкского района, данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по статье 293 ("Хулиганство") УК РК.

В полиции назвали предварительную версию произошедшего. Между молодыми людьми произошла словесная перепалка, переросшая в драку.

Как отметили в ведомстве, жертв и пострадавших нет. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств дела.

19 сентября студенты одного из вузов Алматы устроили массовую потасовку. Согласно данным полиции, студенты отмечали посвящение. Праздник перерос в драку. Обошлось без жертв и пострадавших.

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Анастасия Стативкина
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