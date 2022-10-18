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Топ-матчи недели: прогноз эксперта на игры сезона Parimatch Pro Hokei Ligasy 2022

матчи прогноз Фото: Parimatch
Регулярный чемпионат Казахстана по хоккею с шайбой продолжает набирать обороты. Эксперт Parimatch Константин Пушкарев дал прогноз на предстоящие матчи.

"Хумо" – "Кулагер"

"Кулагер" в последнее время неплохо смотрится на льду, очень много забивает и хорошо играет в атаке. На текущий момент по количеству заброшенных шайб петропавловский клуб идет на втором месте в Лиге.

"Хумо" на 3 очка позади "Кулагера" в турнирной таблице, поэтому для них было бы неплохо сдвинуть соперника вниз. Стоит не забывать, что "Хумо" играет дома. Родные болельщики дают дополнительную мотивацию ребятам. Эксперт считает, что первая встреча останется за "Хумо", а вторую возьмет "Кулагер".

Прогноз: команды поделят очки.

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 2.05, Х – 4.30, П2 – 2.65

"Снежные Барсы" – "Номад"

"Снежные Барсы" – молодая команда, которая, безусловно, будет набирать очки. Однако в данный момент молодые хоккеисты, которые только пришли в команду, нуждаются в адаптации. Поклонники казахстанского хоккея видели, как к концу прошлых сезонов игроки начинали проявлять себя.

По словам Константина Пушкарева, "Номад", бесспорно, является фаворитом в этой паре. В составе команды есть хоккеисты постарше, которые уже не первый год играют в паре в чемпионате Казахстана. Матчи состоятся 19-20 октября.

Прогноз: оба матча выиграет "Номад".

Коэффициенты от Parimatch:

П1 – 8.10, Х – 5.90, П2 – 1.2

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Анастасия Московчук
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