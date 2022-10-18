В Алматы 100 человек захотели стать независимыми наблюдателями на выборах президента

18 октября в Алматы прошла пресс-конференция о начале набора наблюдателей за ходом выборов президента страны, которые состоятся 20 ноября 2022 года.

Спикерами выступили руководитель Independ Digital Agency, владелец информационного портала Independ.kz Рафаэль Гасанов, журналист, блогер, ведущий телепрограммы "Анық Time" Мақсат Мамадияров, проректор по корпоративному и соц. развитию МОК Диана Малаева.

Недавно мне сказали, что в нашем Казахстане никогда не будет честных выборов. Я хочу сказать одну главную вещь – приходите, понаблюдаем за ними и уже после этого дадим определенную оценку. Я обращаюсь к алматинцам, особенно молодым и активным, которые не хотят оставаться в стороне и желают принять участие в наблюдении за выборами президента. У нас есть своя школа наблюдателей, где мы сможем подготовить добровольцев до достаточно компетентного уровня. Руководитель Independ Digital Agency, владелец информационного портала в Independ.kz Рафаэль Гасанов

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Во время пресс-конференции он объявил о создании штаба независимых наблюдателей и призвал алматинцев поддержать эту инициативу.

Говорить о каких-то проблемах в стране, сидя на диване или возмущаться в Facebook, – это некрасиво и неправильно. У нас тоже есть свои недовольства и вопросы к власти. Но я всегда говорю, что действующая власть должна подойти к вопросу выборов демократично – это не играть с общественностью, а показать реалии, что мы готовы к Новому Казахстану, – подчеркнул Гасанов.

Он рассказал, что за 10 дней до выборов планируется выехать и провести масштабный мониторинг всех избирательных участков, изучить их реальную готовность. Его результаты войдут в резолюцию, которая будет направлена в Центральную избирательную комиссию по итогам наблюдений.

Кроме того, на площадке ИА Independ.kz выступят и поделятся своим мнением международные и казахстанские наблюдатели.

Отметим, что Рафаэль Гасанов также является председателем специальной мониторинговой группы "Ел-Намысы", в рамках которой тщательно отслеживались прошлые выборы депутатов в Мажилис и голосование на референдуме. Была проведена большая работа по наблюдению и составлен список замечаний, которые были услышаны избирательными комиссиями и другими уполномоченными органами.

Между тем в ходе пресс-конференции проректор по корпоративному и соц. развитию МОК Диана Малаева рассказала, почему решила стать независимым наблюдателем.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Я в этом году впервые решила стать наблюдателем и проявить свою гражданскую позицию. Мне далеко не все равно, что нас ждет в будущем, хотя ранее казалось, что выборы – это что-то далекое от меня. Но сейчас я вижу, что в наших руках сделать все, чтобы были реально честные выборы, чтобы все прошло демократично и по правилам. Можно много критиковать и делать всех виноватыми, но нужно начать с себя. Я призываю молодежь постараться изучить этот вопрос и стать наблюдателями критического момента, который мы сейчас проживаем. Это необходимо, чтобы в будущем нам всем было комфортно жить, – заявила она.

В целом, на сегодняшний день уже заявили о своем желании стать наблюдателями порядка 100 человек.

По вопросам записи в независимые наблюдатели просьба обращаться: +7 747 1824353 Байзаков Алмас Ержанулы.