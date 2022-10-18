В Алматы открылась выставка, посвященная 100-летию Розы Баглановой

Алматинцам показали сценические костюмы, ювелирные изделия, а также награды и медали известной казахской оперной и эстрадной певицы. Организаторы говорят, что на выставке "Қазақ деген халықтың еркесімін!", посвященной Розе Баглановой, собрано около 300 личных вещей, сообщает Zakon.kz.

Торжественное открытие началось с приветственной речи представителя Управления культуры Алматы. Также с общественностью встретился сын Розы Баглановой. Тажен Багланов отметил, что певица внесла огромный вклад в развитие казахской народной музыки, и в целом, в творчество композиторов Казахстана. Для многих Роза Тажибаевна стала первой казахской певицей, получившей всенародную любовь и признание слушателей по всему Советскому Союзу.

Фото: Zakon.kz

Сегодня очень знаковое событие. Как для нашей семьи, так и для всего народа. Все, что смогли, мы собрали. Дома хранится очень много вещей, которые требуют реставрации. Со временем мы планируем открыть в квартире музей и передать его городу. То, что вы сейчас видите, это очень ценные личные вещи. Их ей дарили за границей, в том числе главы государств, и конечно, это все должны увидеть люди. Сын Розы Баглановой Тажен Багланов

Фото: Zakon.kz

Помимо сценических костюмов и украшений на экспозиции посетителям были представлены награды, а также медали и фотографии из семейного архива. Всего около трех сотен вещей. О работе с легендарной артисткой тепло отзывается и ее коллега Куаныш Абдухалимов.

Фото: Zakon.kz

Для меня было счастьем работать рядом с Розой Тажибаевной, заниматься организацией ее концертов. Я проработал с ней 24 года, и не совру, если скажу, что мы объехали почти полмира. Еще не встречал артистов, которые до 85 лет выступали с сольными концертами. Она навсегда останется в памяти людей, потому что ее песни затронули сердца и продолжают радовать нас. Куаныш Абдухалимов

Фото: Zakon.kz

Отметим, выставка в музее Алматы, посвященная 100-летию знаменитой артистки, завершится в начале ноября.

Автор: Дарига Турысбекова