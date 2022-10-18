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В Ейске завершились поисково-спасательные работы на месте крушения самолета

многоэтажка Фото: скриншот видео
О завершении поисково-спасательных работ на месте крушения самолета у дома в Ейске сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 18 октября, сообщает Zakon.kz.

В эфире телеканала "Россия 24" Кондратьев отметил, что по состоянию на 16:00 по времени Москвы на месте крушения самолета "завершены поисково-спасательные работы".

Число погибших в результате падения истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске Краснодарского края увеличилось до 14 человек. Количество пострадавших пока не изменилось – травмы различной степени тяжести получили 19 жильцов, cообщают "РИА Новости".  

17 октября военный самолет Су-34 упал возле жилого дома в Ейске Краснодарского края. После падения самолета в доме возник сильный пожар. Инцидент произошел при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета. Летчики катапультировались.

В Минобороны причиной крушения самолета назвали возгорание одного из двигателей при взлете. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.

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