Ехали погулять с подругой: парней задержали около Экибастуза на угнанном авто

На 129 км трассы Павлодар – Кызылорда инспекторы роты патрульной полиции Толеубай Кудайбергенов и Арман Гинаятов задержали 19-летнего астанчанина за рулем угнанного автомобиля, сообщает Zakon.kz.

18 октября в полицию Экибастуза поступило сообщение об угоне в столице автомобиля ВАЗ-2191, и что движутся неизвестные по автодороге в сторону Павлодара.

Данное сообщение незамедлительно было передано всем постам, дежурившим на автодороге Павлодар – Кызылорда. Через время, на 129 км инспекторы роты патрульной полиции Толеубай Кудайбергенов и Арман Гинаятов заметили автомашину, подходившую под описание, – рассказал исполняющий обязанности заместителя начальника местной полицейской службы ДП Павлодарской области Азамат Куркебаев.

По его словам, требования полицейских остановиться, водитель автомашины проигнорировал, более того, только прибавил скорость.

Полицейские предприняли попытку "прижать" автомашину, чтобы вынудить водителя остановиться, однако преследуемая автомашина, выехала на встречную полосу.

При спуске с моста, около Экибастуза, полицейские, с помощью подоспевших коллег Каната Нариманова и Аманжола Бейсенбаева, задержали данную автомашину. Водителем оказался 19-летний житель столицы, у которого при досмотре был изъят газовый пистолет, без соответствующих документов В салоне автомашины находились пассажиры 17 и 23 лет, также жители столицы. Пресс-служба ДП Павлодарской области

Как пояснил водитель он намерено разбил окно, завел машину и угнал, чтобы в Павлодаре погулять с подругой.

В полиции отметили, что автомашину водворили на специальную штрафную стоянку. Столичных "гостей" доставили в полицию, где они дождутся полицейских ДП Астаны.