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В Акмолинской области до 2025 года появится 13 новых объектов культуры

выступление Фото: gov.kz
14 объектов культуры отремонтировали в 2022 году в Акмолинской области. Также знаковым событием в этом году стало открытие нового Дома культуры в городе Косшы. Всего на обновление сельских клубов и домов культуры из бюджета направили порядка 1,8 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

В преддверии Дня Республики руководитель Управления культуры региона поделилась достижениями и планами ведомства.

Как сообщила глава областного управления культуры Айгуль Сабитова, для акмолинцев созданы все условия для досуга и культурного просвещения. За 30 лет Независимости в регионе открыли более 120 библиотек и больше 100 сельских клубов. За последние три года было модернизировано почти 136 объектов культуры, для чего направили 4 миллиарда тенге бюджетных средств.

В 2021 году в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі" и Дорожной карты партии Nur Otan проведены капитальные и текущие ремонты в 23 объектах на общую сумму 3 млрд тенге. Это капитальный ремонт районного дома культуры Жаксынского района, здания сельского дома культуры в селе Максимовка Сандыктауского района, текущие ремонты других клубов. Айгуль Сабитова

В этом году регион получил немалые бюджетные средства для обновления объектов культуры. За счет реализации нацпроектов "Ұлттық рухани жаңғыру" и "Ауыл-Ел бесігі" удалось отремонтировать 14 сельских клубов. Кроме того, еще реконструировано 12 объектов культуры благодаря средствам, выделенным из областного бюджета.

Согласно Дорожной карте по реализации предвыборной программы партии Amanat, до 2025 года в сфере культуры запланировано строительство 13 объектов культуры и ремонт в 60 организациях культуры. Планируется начать строительство районного Дома культуры в поселке Аршалы, Центра досуга в селе Жибек Жолы Аршалынского района, Центра досуга молодежи в селе Балкашино Сандыктауского района, – добавила руководитель областного управления культуры.

Как подчеркнула Сабитова, на сегодняшний день оказывается всесторонняя поддержка развитию и улучшению инфраструктуры очагов культуры. Большой акцент также делается на обновлении и модернизации объектов культуры в селах региона.

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