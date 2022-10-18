В СКО санврачи обнаружили опасные игрушки

Санврачи Северно-Казахстанской области заявили о том, что обнаружили игрушки, в которых содержание фенола оказалось превышено в 10 раз, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет телеканал "Астана", больше половины отобранных проб не соответствуют требованиям техрегламента. Химический состав роботов, кукол и сквишей и вовсе поразил специалистов. Формальдегид, ксилол, гептан, фенол и метиловый спирт – вот чем напичканы предметы детского обожания.

Самую неприятную составляющую мы выявили в такой вот игрушке антистресс. Игрушка-вкусняшка, которую берут маленьким деткам, чтобы зубы и десна поточили. Вот в этой вкусняшке у нас обнаружен фенол, при норме 0,05 мг/куб. м превышение составило 1,08 мг/куб. м – в десятки раз. Такие вещи покупать нельзя. Замруководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО Татьяна Горлова

Санврачи рассказали, что такие игрушки могут вызвать аллергию и стать причиной приступов удушья. Опасные товары с продажи, конечно, сняли. Но никто не гарантирует, что они не появятся на прилавках вновь.

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20 июля санврачи обратились к казахстанцам и призвали их быть бдительными при покупке игрушек в связи с тем, что в Казахстане с начала года было выявлено 706 детских игрушек, не соответствующих требованиям безопасности.