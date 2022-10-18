В Уральске частные детсады оказались на грани закрытия

Полтора десятка частных дошкольных учреждений города Уральска не получили субсидии, обещанные чиновниками. Предприниматели утверждают, что вложили в бизнес последнее, и все равно вынуждены уволить воспитателей, а малышей распустить по домам, сообщает Zakon.kz.

В 2022 году в городе открылось 14 частных детских садов, уточняет телеканал "Астана". Спрос на них высокий – в регионе более 10 тыс. малышей ждут очереди на место в дошкольном учреждении. Есть среди них инклюзивные, где созданы условия для воспитанников с ограниченными возможностями.

Директор детсада рассказала: ценовую политику в садике выстраивали с расчетом на господдержку – до 2 млн тенге в месяц. Но просчитались.

Никакой господдержки нет, к сожалению. Уже с прошлого года мы начали работать над этим, писали заявления. Но к сожалению, конкурса в этом году вообще не было. Мы были и в гороно, и в облоно, никак не попадем к областному акиму. Они все говорят, что с областного бюджета не выделяют нам деньги. Директор детского сада Гульнур Толеген

Предприниматели говорят, многие на грани банкротства. В 14 новых детских садах трудятся свыше 100 человек. В случае закрытия, они останутся без работы. А родителям почти 1000 воспитанников придется в срочном порядке решать, куда деть чадо.

Сейчас ситуация у нас очень сложная. Некоторые коллеги, чтобы оплатить аренду садика, выплатить зарплаты сотрудникам и сохранить свой бизнес, вынуждены продать квартиры и дома. Если так будет продолжаться, мы будем закрываться. Директор детского сада Айдана Бергиналиева

В управлении образования сообщили, что задолженность перед дошкольными учреждениями в сумме составила 252 млн тенге. Но пока владельцы новых детских садов не дождутся денег из бюджета.

В текущем году была подана бюджетная заявка в областную бюджетную комиссию. Но на сегодняшний день наша заявка не поддержана, в связи с этим на следующий год будем подавать. Руководитель отдела Управления образования ЗКО Клара Мендыгалиева

В ведомстве уточнили, что сады, которые открылись в 2022 году, намерены профинансировать в 2023-м.

В Западно-Казахстанской области более 500 детсадов, 109 из них частные. При этом четверть всех дошколят региона все еще в очереди. К сожалению, очень многие из них сядут за школьную парту так и не дождавшись дошкольного образования.