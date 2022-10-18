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В Семее насмерть сбили 8-летнего ребенка

ДТП Фото: Zakon.kz
8-летняя девочка погибла под колесами автомобиля в городе Семее, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Департамент полиции области Абай, 18 октября в 18:33 22-летний водитель автомашины марки LADA, следуя по улице Усть-Каменогорской, не убедившись в безопасности движения, наехал на девочку.

Ребенок от полученных травм скончался на месте происшествия.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 345 УК "Нарушение правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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