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Чем могут быть опасны разогревающие мази при болях в спине

боль, совет, врач Фото: pixabay
Хирург и травматолог Евгений Жаров предостерег пациентов от самолечения при болях в спине. Он рассказал, чем могут быть опасны разогревающие мази, обезболивающие препараты и массаж без назначения врача, сообщает Zakon.kz.

По словам Жарова, отмечает "Москва 24", если мази не помогают от боли, не нужно продолжать ими пользоваться, поскольку неприятные ощущения могут быть связаны с заболеваниями соседних органов. К примеру, боль может быть связана с болезнью поджелудочной железы, мышц, почек и других органов, уточнил специалист.

Еще одной ошибкой он назвал бесконтрольный прием обезболивающих препаратов перорально, что может привести к кровотечению.

У пациента может быть язвенная болезнь желудка, эрозия, гастрит. Мы тем самым можем спровоцировать рецидив или вызвать язву, которая в последующем может осложниться кровотечением, – сказал он.

Не пытаться вылечить спину и с помощью массажа без предварительной консультации с врачом, советует эксперт.

Массаж при боли в спине без назначения врача – это преступление. За обычной болью могут скрываться серьезные проблемы. Одна из таких проблем – это межпозвоночная грыжа, – разъяснил специалист.

В случае продолжительных болей в спине, нужно пройти обследование на предмет наличия грыжи, продолжил врач. Ведь, если ее не лечить, то это "может привести к проблемам вплоть до инвалидности"

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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