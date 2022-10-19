Биржевые цены на газ в ЕС опустились ниже 1100 долларов за тысячу кубометров

Согласно данным лондонской биржи ICE, биржевые цены на газ в Европе упали на 16%, опустившись ниже 1100 долларов за тысячу кубометров впервые с 15 июня, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, на открытии торгов фьючерсные контракты по индексу TTF подешевели почти на 5,7%, до отметки почти в 1223 доллара. Динамика приводится от расчетной стоимости понедельника, предыдущего торгового дня, - 1296,8 доллара за тысячу кубометров. На 21.25 по времени Астаны стоимость фьючерсов составляла 1090,4 доллара (-15,9%).

Российские аналитики считают, что это связано с успокоением рынка из-за высокого уровня заполненности подземных газохранилищ. Тем не менее, возможность нового всплеска цен остается. При этом котировки в несколько раз превышают показатели прошлого года.

Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в прошлом месяце, по подсчетам агентства на основе данных ICE, опустилась до 2093 долларов за тысячу кубов (–14,6% в месячном выражении), а в августе немного превысила 2450 долларов (+35,7%). Что является рекордным показателем за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.

Отмечается, что в начале марта котировки из-за опасений запрета на импорт энергоресурсов из России четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.