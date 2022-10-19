В Швейцарии за неделю коронавирус выявили у более 37 тысяч человек

Согласно данным Федерального управления здравоохранения, за прошедшие семь дней в Швейцарии зафиксировали 37 032 случая заражения коронавирусом и 21 летальный исход, что на 4,1% больше, чем за предыдущую неделю, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, с 21 по 28 сентября было выявлено 16 826 заразившихся, в последующую неделю - 25 134, еще через 7 дней - еще 35 579, а за последнюю неделю дней - 37 032. Отмечается, что увеличивается и смертность: с 7 случаев с летальным исходом за период с 21 по 27 сентября до 9 случаев с 5 по 11 октября и 21 случая с 12 по 18 октября.

С начала пандемии в Швейцарии, население которой составляет чуть более 8,7 млн человек, зарегистрировано 4 201 705 случаев заболевания КВИ, умерли 13 698 человек. На настоящий момент 610 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии.