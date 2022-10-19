Германия передала Украине зимнее обмундирование

Кроме этого, Германия доставила в Украину еще пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) "Bergepanzer 2" и семь понтонных систем, сообщает Zakon.kz.

Украинская сторона получила от ФРГ еще 100 палаток и 183 генератора, а также 116 тысяч зимних курток, 80 тысяч пар зимних брюк, 240 тысяч зимних шапок для военнослужащих и 167 тысяч патронов для стрелкового оружия, сообщает Deutsche Welle.

В дальнейшем Германия намерена отправить в Украину пять инженерных танков Dachs, 35 полноприводных тяжеловозов и 4000 спальных мешков. Берлин не называет сроки поставкок.

Кроме этого, НАТО "в ближайшие дни" поставит в Украину системы противодействия беспилотным летательным аппаратам, в том числе иранским. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на международном форуме Berliner Forum Außenpolitik.