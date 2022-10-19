Казахстанские эксперты рассказали, почему коронавирус потерял свою силу

Врачи вновь призывают носить маски, вакцинироваться и избегать мест скопления людей. Но на этот раз речь идет не о коронавирусе. В стране наступил сезон вирусных инфекций, сообщает Zakon.kz.

Насморк, кашель и повышенная температура – типичные симптомы, приходящие вместе с похолоданием. И количество казахстанцев с такими симптомами сейчас, как обычно осенью, увеличивается. В поликлиниках снова наплыв пациентов. В топе обращений – традиционные ОРВИ и ОРЗ, сообщает КТК.

Сейчас в стране выявляют около 60 новых случаев коронавируса ежедневно. Прошлой осенью их количество достигало 18-20 тысяч. Тем не менее, в коридорах поликлиник пациенты по-прежнему в ожидании приема.

Сентябрь-октябрь у нас начало эпидемического сезона гриппа и ОРВИ. В настоящее время проводится мониторинг за респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции у нас стабильная. По сравнению с предыдущей неделей на текущей неделе отмечается снижение заболеваемости на 9%. главный эксперт управления эпидконтроля за инфекционными заболеваниями МЗ РК Мейрим Султанова

Представители Минздрава уверены, что низкое число COVID-положительных не связано с сокращением количества ПЦР-тестов. Врачи, конечно, направляют пациентов с подозрительными симптомами на анализы. Но именно "подозрительных" становится все меньше.

ПЦР-тесты, допустим, в сентябре мы провели порядка 150 ПЦР-тестов. Обращаемость была за сентябрь более 900. ПЦР-тесты назначаются согласно клинике. У беременных у всех берем, у детей в зависимости от клиники, от температуры. И у взрослых меньше. Если этот взрослый человек не вакцинирован от коронавирусной инфекции. заведующая отделением поликлиники №13 города Астана Гульнара Махатова

То есть вакцинированный пациент тестированию, судя по всему, не подлежит. При этом в стране 6,5 млн ревакцинированных и 10 млн привитых. Так что точно непонятно, какой именно вирус витает сейчас в воздухе. Тем более что сам коронавирус ослаб. Случилось это еще год назад, когда мир и узнал о "легком омикроне".

И там коронавирус потерял две ключевые особенности. Вставка из фурина придавала ему силу перепрыгивать с легкостью с человека на человека. Вставка гуанина, или так называемая ВИЧ-вставка, она давала ему силы, чтобы сворачивать кровь и опускать количество лимфоцитов, из-за чего сильно страдал иммунитет. аллерголог-иммунолог Рафаил Розенсон

Потеряв эти особенности, невероятно заразный и смертоносный ковид теперь протекает в легкой форме. Так что, похоже, участь этого вируса такая же, как у гриппа, который в самом начале тоже уносил жизни людей.

С коронавирусом мы скоро разберемся окончательно. Я не имею в виду, что он полностью уйдет из нашей жизни. Но прогноз такой, что он превратится в ежегодный, два раза в год посещающий нас сезонный не очень опасный вирус. аллерголог-иммунолог Рафаил Розенсон

Тем не менее врачи неустанно напоминают о мерах безопасности в сезон распространения вирусов: чаще мыть руки, избегать контактов с заболевшими, вакцинироваться и не заниматься самолечением.