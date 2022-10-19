50 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки
Фото: Zakon.kz
Суточный рост заболеваемости вырос более чем в два раза. Данные о заболевших привели в Минздраве РК, сообщает Zakon.kz.
Двумя днями ранее в Казахстане выявили 12 заболевших.
На 19 октября лечение от КВИ продолжают получать 958 человек (–817+ и 141 КВИ-), из них в стационарах находятся 102 пациента, на амбулаторном уровне – 856.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 5 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента,
на аппарате ИВЛ – 1 пациент.
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