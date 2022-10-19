50 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

Фото: Zakon.kz

Суточный рост заболеваемости вырос более чем в два раза. Данные о заболевших привели в Минздраве РК, сообщает Zakon.kz.

Двумя днями ранее в Казахстане выявили 12 заболевших. На 19 октября лечение от КВИ продолжают получать 958 человек (–817+ и 141 КВИ-), из них в стационарах находятся 102 пациента, на амбулаторном уровне – 856. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 5 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента,

на аппарате ИВЛ – 1 пациент. Читайте также Задержаны двое подозреваемых в покушении на убийство в Сатпаеве Зеленский снял с должности посла в Казахстане Врублевского Казахстанские эксперты рассказали, почему коронавирус потерял свою силу

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