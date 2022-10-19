Почти 500 тысяч многодетных семей получают пособия в Казахстане
В сентябре пособия получили 462 тыс. многодетных семей на 26,5 млрд тенге.
Как отметили в Минтруда, такое пособие выплачивается семьям, имеющим 4 и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.
При этом размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей. В 2022 году они составляют:
50 975 тенге на 4 детей;
63 727 тенге на 5 детей;
76 479 тенге на 6 детей;
89 231 тенге на 7 детей;
101 760 тенге на 8 детей;
114 480 тенге на 9 детей;
127 200 тенге на 10 детей;
139 920 тенге на 11 детей;
152 640 тенге на 12 детей;
165 360 тенге на 13 детей;
178 080 тенге на 14 детей;
190 800 тенге на 15 детей;
203 520 тенге на 16 детей и больше, по 12 720 тенге на каждого ребенка.
Государственное пособие многодетные семьи без учета их доходов получают с 1 января 2020 года в рамках трех основных направлений поддержки малообеспеченных и многодетных семей, предусмотренных новыми механизмами оказания адресной социальной помощи.