Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Почти 500 тысяч многодетных семей получают пособия в Казахстане

госпособие получают почти 500 тысяч многодетных семей Фото: Zakon.kz
По данным Министерства труда и социальной защиты населения, с начала года государственные пособия по многодетности получили 496,9 тыс. семей, которым выплачено 253,9 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

В сентябре пособия получили 462 тыс. многодетных семей на 26,5 млрд тенге.

Как отметили в Минтруда, такое пособие выплачивается семьям, имеющим 4 и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, вне зависимости от их дохода.

При этом размеры выплат дифференцированы в зависимости от количества детей. В 2022 году они составляют:

  • 50 975 тенге на 4 детей;

  • 63 727 тенге на 5 детей;

  • 76 479 тенге на 6 детей;

  • 89 231 тенге на 7 детей;

  • 101 760 тенге на 8 детей;

  • 114 480 тенге на 9 детей;

  • 127 200 тенге на 10 детей;

  • 139 920 тенге на 11 детей;

  • 152 640 тенге на 12 детей;

  • 165 360 тенге на 13 детей;

  • 178 080 тенге на 14 детей;

  • 190 800 тенге на 15 детей;

  • 203 520 тенге на 16 детей и больше, по 12 720 тенге на каждого ребенка.

Государственное пособие многодетные семьи без учета их доходов получают с 1 января 2020 года в рамках трех основных направлений поддержки малообеспеченных и многодетных семей, предусмотренных новыми механизмами оказания адресной социальной помощи.

Читайте также

Курсы валют на 19 октября в обменниках Казахстана

Могут ли взрослые дети использовать пенсионные отчисления родителей на лечение

Курс доллара стабилизировался на торгах 18 октября

Лариса Черненко
МТСЗН РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снег ожидается на большей части Казахстана
Снег ожидается на большей части Казахстана во вторник
изменились правила перевозок пассажиров и багажа самолетами
Изменились правила перевозки пассажиров и багажа в самолетах
В образе Димаша
В чилийском шоу перевоплощений девушка перепела Димаша
Зеленский снял посла Врублевского с должности
Зеленский снял с должности посла в Казахстане Врублевского
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления