"Барыс" поднялся на 8 место в рейтинге команд КХЛ

Континентальная хоккейная лига опубликовала рейтинг самых лучших клубов по итогам 7-й недели регулярного сезона. В этом хит-параде астанинский "Барыс" поднялся с 10-го места на 8-е, сообщает Zakon.kz.

А лидером по-прежнему является петербургский СКА, передает пресс-служба КХЛ.

Фото: khl.ru

Индекс силы КХЛ – это рейтинг, подсчитывающий показатели клубов в текущем сезоне. За победу в основное время одна команда отнимает у другой 25% ее баллов, в случае победы в овертайме или в серии бросков — лишь 12,5%.

Индекс силы показывает, какие команды в настоящий момент находятся "на ходу", обыгрывая фаворитов, и выдают длительные победные серии.

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