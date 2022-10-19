Алихан Смаилов назвал причины резкого роста инфляции

При обсуждении законопроекта "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы" на пленарном заседании Мажилиса речь зашла о причинах резкого роста инфляции в Казахстане и о мерах, которые принимает правительство для ее сдерживания, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Дания Еспаева поинтересовалась принятыми мерами правительства для сдерживания уровня инфляции в Казахстане.

В прошлом году при рассмотрении в Мажилисе республиканского бюджета правительство совместно с Нацбанком обещали принять целый комплекс мер и удержать инфляцию в текущем году в запланированном коридоре. Однако, как видим, сложившаяся ситуация говорит об обратном. Дания Еспаева

В ответ на это премьер-министр РК Алихан Смаилов отметил, что в первую очередь в текущем году геополитическая ситуация складывается таким образом, что высокие темпы инфляции стали проблемой для всего мира. В частности, по его словам, для США и стран Евросоюза отмечаются рекордные уровни инфляции за последние 40 лет – порядка 10%, а на продовольственные товары и того выше.

В наших соседних странах также уровень инфляции оказывается высоким – порядка 14-15%. Причинами является повышение цен на энергоносители, на минеральные удобрения, производственные товары и проблемы с транспортной логистикой. Алихан Смаилов

В отношении Казахстана, добавил премьер, негативное влияние оказало резкое укрепление российского рубля к доллару и тенге на 30% из-за резкого сокращения импорта в РФ.

Соответственно, автоматом весь импорт, который из России в Казахстан идет, подорожал на 30%, а у нас доля России в нашем общем импорте – порядка 40%. Понятно, что мы все эти негативные факторы в прошлом году при формировании республиканского бюджета прогнозировать не могли. В настоящее время международные эксперты также говорят о том, что мировая экономика входит в фазу рецессии. Алихан Смаилов

Глава Кабмина напомнил, что Казахстан реализует экономическую политику, направленную на устойчивое экономическое развитие в среднесрочный период.

Что касается инфляции, то правительство совместно с Нацбанком реализует комплекс мер по сдерживанию инфляции. Системные меры направлены на обеспечение внутреннего рынка отечественными товарами, снижение импортозависимости, реализацию плана обеспечения продовольственной безопасности.

В инфляции у нас 55% вклад делают продовольственные товары, поэтому в текущем году в два раза увеличили финансирование агропромышленного комплекса. В результате по итогам девяти месяцев мы видим реальный рост валовой продукции сельского хозяйства на 7%. Алихан Смаилов

В то же время принимаются и оперативные меры – это прежде всего вопросы логистики, антимонопольное регулирование, контроль за наценкой торговой, а также форвардный закуп, формирование стабфондов и другие меры.

Считаем, что в результате принимаемых мер в следующем году инфляция снизится до 7,5-9,5% и в следующие годы ниже. Нам надо таргетировать более низкие уровни инфляции и делать все, чтобы достичь более низких значений инфляции. Алихан Смаилов

В заключение глава правительства уточнил, что инфляционные ожидания нельзя допускать, чтобы это также не оказывало негативного влияния на рост цен.

Ранее сообщалось, что в правительстве озвучили прогноз по росту ВВП Казахстана на 2023-2025 годы. Как следует из заключения Комитета по финансам и бюджету Мажилиса, реальный рост ВВП прогнозируется на уровне 4-4,1% в 2023-2025 годах.