Дождь с переходом в снег и гололед ожидаются на севере Казахстана

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 20-22 октября 2022 года: лишь на юго-востоке страны будет тепло и солнечно, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на большей части Казахстана пройдут дожди; на севере, северо-западе к концу недели – сильные осадки, дождь с переходом в снег.

Лишь на юге 20 октября, на юго-востоке страны в течение второй половины недели ожидается теплая погода без осадков. В целом, по республике прогнозируется усиление ветра, 22 октября на севере – гололед, в горных районах юга – гроза, – говорится в сообщении.

Также синоптики рассказали, какой будет температура воздуха в различных регионах страны в ближайшие трое суток:

на западе – понижение ночью до 3-13 тепла до 3 мороза-7 тепла, днем от 10-20 до 2-15 тепла;

на северо-западе - ночью небольшое понижение от 3 мороза-8 тепла до 3 мороза-5 тепла, днем понижение от 8-18 до 2-8 тепла;

на севере - ночью повышение от 0-6 тепла до 0-10 тепла, днем понижение от 5-12 до 0-8 тепла;

в центре - ночью повышение от 1 мороза-8 тепла до 3-9 тепла, днем основной фон 7-18 тепла;

на востоке - основной фон 2 мороза-8 тепла, днем повышение от 3-15 до 9-18 тепла;

на юге - повышение ночью от 3 мороза-5 тепла до 0-13 тепла, днем от 12-20 до 12-26 тепла;

на юго-востоке - повышение ночью от 5 мороза-6 тепла до 2 мороза-10 тепла, днем от 5-15 до 15-25 тепла.

Ранее сообщалось, что в Казахстане на 19 октября объявили штормовое предупреждение. В ряде регионов страны синоптики прогнозировали дожди и туманы.