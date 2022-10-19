Токаев поручил акимам разобраться с перекупщиками продовольствия

Выступая перед общественностью Алматинской области, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что во многом рост цен на продовольствие подстегивают посредники, сообщает Zakon.kz.

Как отметил президент, ни для кого не секрет, что прежде чем попасть на полки магазинов, продукты проходят несколько стадий удорожания.

Поэтому крайне важно устранять перекупщиков из цепочек поставок, наладить логистику сбыта сельхозпродукции. Разговоры и поручения на эту тему были и ранее. Касым-Жомарт Токаев

Он подчеркнул, что региональным комиссиям по расследованию посреднических схем следует усилить работу по выявлению спекуляций, сговоров и незаконных торговых надбавок.

Цены в приказном порядке не регулируются, но с перекупщиками акимы могут и должны разбираться надлежащим образом. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что правительство совместно с акимами всех уровней должно обеспечить эффективную и своевременную реализацию Комплекса мер по контролю и снижению уровня инфляции на 2022-2024 годы. Он подчеркнула, что этот принципиальный вопрос будет на моем личном контроле.

Уровень развития агропромышленного комплекса Алматинской области и всего Казахстана напрямую влияет на благополучие наших граждан. Геополитическая турбулентность и нарастающий кризис в глобальной экономике усиливают инфляционное давление в мире. Оно особенно ощущается на рынке продовольствия. Касым-Жомарт Токаев

По его словам, в сентябре инфляция в стране превысила 17%, и она продолжает увеличиваться. Это, как отметил президент, приводит к снижению реальных доходов граждан.

Основное влияние на рост цен оказывает продовольственная инфляция, которая достигла 20%. Во многом это связано с подорожанием импортных продуктов питания. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства напомнил, что для снижения зависимости от импорта действует План по обеспечению продовольственной безопасности до 2024 года.

Государство планирует направить на форвардное кредитование более 100 млрд тенге. Это позволит аграриям своевременно проводить весенне-полевые работы и иметь гарантированный сбыт продукции осенью. Касым-Жомарт Токаев

19 октября президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область.