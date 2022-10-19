Каким банкам клиенты доверяют свои сбережения

Казахстанские банки в августе увеличили объем депозитов почти на 2%. Лидером среди крупных банков по месячному росту вкладов стал Bank RBK, нарастивший портфель больше чем на 10%, сообщает Ranking.kz.

К осени текущего года вклады в казахстанских банках выросли на 1,9% за месяц до 28,25 трлн тг. Годовой рост составил внушительные 15,3%.

По месячному росту вкладов среди топовой десятки банков-держателей депозитов абсолютный лидер – Bank RBK: сразу плюс 10,7%, до 1,13 трлн тг. В годовой динамике рост депозитного портфеля составил сразу полтора раза – один из самых значительных показателей по сектору. Основной месячный рост портфеля вкладов Bank RBK обеспечен притоком в корпоративном секторе на 19,7% за август, до 744,2 млрд тг (и сразу на 60,1% – за год). Депозиты бизнеса занимают в портфеле банка порядка двух третей.

Еще треть составляют розничные вклады – 386 млрд тг (в этом сегменте рост составил 30,9% за год). Среди популярных продуктов банка для населения можно выделить депозит Safe с повышенной ставкой вознаграждения ГЭСВ в нацвалюте до 15%. Для держателей депозита бесплатно выпускается дебетовая платежная карта без комиссии за годовое обслуживание.

Фото: Ranking.kz

Второе место по месячному росту удерживает Банк ЦентрКредит – плюс 5%, до 2,38 трлн тг. Годовой рост составил 89%. Портфель банка отличается равновесностью: депозиты бизнеса занимают в нем 49,3%, населения – 50,7%. Это 1,17 трлн тг и 1,21 трлн тг, соответственно. Портфель вкладов банка стабильно растет в обоих сегментах.

Замыкает тройку лидеров месячного роста Евразийский Банк: плюс 2% за август, до 1,5 трлн тг. За год портфель вкладов банка увеличился на 36,9%. Корпоративные вклады банка составляют 57,4% портфеля (861,2 млрд тг), розничные – 42,6% (640,4 млрд тг).

В топовой десятке банков-держателей вкладов в плюсе за месяц оказались всего 5 БВУ, и лишь у лидирующей тройки рост портфеля оказался значительным. В целом же по сектору рост показали 11 БВУ из 22 работающих в Казахстане.

Отметим: мы не включали в топовую десятку и не рассматривали показатели бывшей российской "дочки" Сбербанка, выкупленной национальным управляющим холдингом "Байтерек" в августе текущего года и переименованной в Bereke Bank.

Фото: Ranking.kz

В целом совокупный портфель вкладов бизнеса в казахстанских банках вырос на 2,8% за месяц и на 16,4% за год, до 14,03 трлн тг к 1 сентября текущего года. Это 49,7% от всех вкладов БВУ РК.

В свою очередь вклады населения показали рост на 1% за месяц и 14,2% за год, до 14,22 трлн тг. Это 50,3% от совокупного портфеля.

Подобное практически равновесное соотношение розницы и корпоративного сектора в депозитном портфеле наблюдается с 2018 года.