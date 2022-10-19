Президент предложил восстановить маршрут электропоезда Алматы – Конаев
Повышение транспортно-логистического потенциала области – один из главных приоритетов, сказал Касым-Жомарт Токаев. Правительство совместно с акиматом должно разработать комплекс мер для улучшения транспортной сети региона, добавил он.
Необходимо создать условия для расширения возможностей пассажирских и грузовых перевозок. В частности, необходимо развивать железнодорожную сеть наряду с автодорогой между городами Алматы и Конаев.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Токаев подчеркнул, что здесь особенно важно развивать межрегиональные транспортные коридоры. Успешная реализация проекта будет способствовать динамичному развитию сельского хозяйства, добавил президент.
19 октября Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область. Президент дал поручения по застройке города Конаев.
Токаев поручил разместить ушедшие из России компании рядом с Алматы. Также в Конаеве появится Академгородок.
Президент поручил активнее привлекать к ответственности создателей незаконных свалок.