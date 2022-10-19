Эксперты исследовали региональное неравенство в Казахстане

На встрече в Институте экономических исследований члены совета директоров Азиатского банка развития представили промежуточные результаты исследования регионального неравенства в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По словам международного консультанта АБР Андреса Родригеса Посе, региональное неравенство в Казахстане значительно выше, чем в большинстве развитых стран, что в будущем может стать препятствием в стремлении страны войти в число наиболее развитых экономик.

В то время как за последние 20 лет валовой внутренний продукт на душу населения в Казахстане увеличился, возросший уровень богатства, связанный с экономическим ростом, был сосредоточен в ограниченном числе регионов, – отметил Андрес Родригес Посе.

По словам эксперта, западные регионы страны, в частности Атырауская область, демонстрируют исключительно высокий уровень благосостояния, которому способствует наличие крупных запасов природных ресурсов, в то время как южные регионы за пределами крупных городов, такие как Туркестанская область, отстают в попытках извлечь большую выгоду из инноваций, характерных для некоторых частей экономики.

Аналогичный разрыв можно обнаружить между городскими центрами, такими как Алматы и Астана, и более отдаленными и сельскими районами Казахстана. В среднем, городские центры демонстрируют более высокий уровень благосостояния и производительности и значительно более низкий уровень бедности, – сообщил Андрес Родригес Посе.

Профессор отметил, что замедление роста в менее развитых регионах может способствовать расширению разрыва между более благополучными с экономической точки зрения регионами и сельскими и отдаленными районами.

В настоящее время эксперты АБР разрабатывают индекс благосостояния жителей Казахстана.

Фото: Жулдыз Сейсенбекова

В свою очередь председатель правления ERI Руслан Султанов отметил, что по своим демографическим и экономическим характеристикам регионы Казахстана можно поделить на 5 типов экономического пространства.

По словам эксперта, возросла роль крупных агломераций как локомотивов развития сферы услуг. В то же время экономика южных и юго-восточных регионов требует изменения ее структуры для повышения темпов экономического развития.

Так, сохраняется значительный разрыв по ВРП на душу населения между регионами. Аграрные регионы входят в число отстающих, что является следствием преобладания в их экономике низкопроизводительных секторов и приводит к миграционному оттоку, сказал Руслан Султанов.

В результате существующие разрывы в доступе к инфраструктуре и доходах обусловили направление миграционных потоков. Основными «точками роста» стали города-миллионники.

Вместе с тем эксперт указал на неравенство в уровне жизни и возможностях развития людей между регионами. Так, исследование показало, что разрыв между максимальным и минимальным значениями по медианному доходу – 1,8 раза. Медианный доход в 8 регионах ниже, чем среднее значение по стране.

Наблюдается неравномерное распределение доходов по стране. Разница в совокупных доходах между 20% наиболее обеспеченного и 20% наименее обеспеченного населения по стране составляет 4,2 раза. В Алматы эта разница составляет 5,1 раза, в Шымкенте и Мангистауской области – 2,5 раза, – сказал Руслан Султанов.

Эксперт также отметил, что сохраняются существенные разрывы в обеспеченности базовыми услугами между регионами — в вопросах водоснабжения, социальной инфраструктуры, качества местных дорог.

Также в исследовании отмечены разрывы в сопоставлении между городской и сельской местностью.

В сельской местности хуже ситуация с питьевым водоснабжением. В городах высокий износ коммунальной инфраструктуры: 49,2% тепловых сетей в городах — ветхие или нуждаются в замене. Кроме того, в сельской местности хуже обстоят дела с доступом к сети Интернет: всего 68,8% сел охвачены широкополосным доступом к интернету.

На текущий момент нами проведено анкетирование в 13 из 20 регионов, обработано порядка 1500 анкет по 7 регионам, из них 730 респондентов в городах и 703 – в селах. Среди них трудоспособного возраста – 90%; 50,6% – с высшим образованием, – сообщил Руслан Султанов.

Директор Департамента регионального развития Министерства национальной экономики РК Даурен Жамбайбек рассказал о действующей страновой политике регионального развития.

По его словам, недавно в Казахстане была изменена стратегия территориального развития – принят План территориального развития до 2025 года.

План подразумевает построение территориально нейтральных институтов (доступ к базовым услугам независимо от места жительства, территориально связующей инфраструктуры и реализацию отдельных территориально адресных мер).

Согласно плану планируется снижение диспропорций в предоставлении услуг в региональном разрезе. Исследование регионального неравенства – очень важный источник – теоретическая и эмпирическая база для реализации данных мер, – отметил спикер.

Он также рассказал об отдельных мерах по развитию сельской инфраструктуры по принципу «Люди к инфраструктуре». С этой целью проведен анализ населения в селах с потенциалом развити, и в дальнейшем будут выделяться суммы из республиканского бюджета для реализации мер по снижению диспропорций.

Представитель МНЭ РК перечислил действующие меры по развитию местного самоуправления, передаче управления бюджетом на областной уровень.

Проводится работа по децентрализации бюджета. В 2019 году была разработана Система региональных стандартов. Постепенно ее данные будут использоваться для обеспечения передачи региональных субвенций, – добавил Даурен Жамбайбек.

Резюмируя итоги встречи, глава делегации Совета директоров АБР Серджио Лугареси отметил, что первостепенное значение в исследовании развития регионов имеет мнение местных сельских жителей.

Я надеюсь, что в дальнейших региональных исследованиях будет в значительной мере учитываться мнение местных жителей, которое будет определяться посредством проведения соцопросов и интервью, – подчеркнул Серджио Лугареси.

Ассоциативный исполнительный директор АБР в Китайской Народной Республике Ся Лю (Xia Lyu) выразила надежду, что исследование регионального неравенства будет способствовать экономическому развитию Казахстана, и озвучила заинтересованность АБР в проведении дальнейших совместных исследований, в частности, в сфере низкоуглеродного развития.

Фото: Жулдыз Сейсенбекова

Казахстан стал членом АБР в 1994 году. В течение последних 26 лет АБР помогал Казахстану в финансировании, технической помощи. Приоритетными областями инвестиций были бюджетная поддержка, транспортный сектор, финансовый сектор, сельское хозяйство и возобновляемые источники энергии.

Данное исследование проводилось в рамках совместной программы правительства Казахстана и Азиатского банка развития (АБР) по обмену знаниями и опытом.