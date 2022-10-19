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Кто и где может получить бесплатную вакцину против гриппа в Астане

вакцина Астана грипп Фото: pixabay
Главный санитарный врач Астаны Сархат Бейсенова на брифинге в акимате рассказала, кто вправе получить бесплатную вакцину против гриппа в городе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сархат Бейсенова сообщила, что в столице сейчас циркулирует вирус гриппа "В", а также бокавирусная инфекция, риносенциальные вирусы и миксинфекции.

Если человек относится к группе риска, то он может бесплатно получить вакцину против гриппа в своей территориальной поликлинике. Это, в первую очередь, медики, дети на диспансерном учете, дети, находящиеся в детских домах, домах ребенка, а также контингент домов престарелых по эпидпоказаниям, беременные во 2 и 3 триместре, лица с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, а также школьники из группы риска. Главный санитарный врач Астаны Сархат Бейсенова

Вакцину против гриппа, добавила она, можно получить в поликлинике по месту жительства.

Для иммунизации против сезонного гриппа, отметила врач, закуплена российская вакцина в объеме 160 тыс. доз.

С 8 сентября в столице началась кампания по вакцинации людей из группы риска против гриппа. На сегодня 86% из этой группы населения привиты.

Сархат Бейсенова призвала горожан своевременно привиться против гриппа, а также в течение всего эпидсезона рекомендовала соблюдать масочный режим, избегать многолюдных мест и ограничить контакт между здоровыми и больными людьми, чаще мыть руки и использовать санитайзеры.

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