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Марат Башимов рассказал о значении амнистии для казахстанцев

амнистия, суд Фото: Zakon.kz
Председатель Общественного совета Антикоррупционной службы Марат Башимов считает, что амнистия – это большой акт гуманизма. Об этом он написал 19 октября в Facebook, сообщает Zakon.kz.

По его словам, амнистия широко применяется во всем мире. В качестве политического акта амнистия применялась еще в древности. Амнистия (греч. αμνηστια – забвение, прощение) – мера, применяемая по решению органа государственной власти к лицам, совершившим преступления, сущность которой заключается в полном или частичном освобождении от наказания, замене наказания на более мягкое или в прекращении уголовного преследования.

Как отметил Башимов, у юристов все просто. Существует важный принцип неотвратимости наказания, и отношение к нему неоднозначное. Не применяют институт амнистии в странах англо-саксонской правовой семьи, а также в некоторых странах романо-германской правовой семьи, например, в Германии, Испании, Нидерландах, Норвегии, Швеции, Эстонии.

Башимов заявил, что Казахстан, как и многие другие страны, относится к этому вопросу с точки зрения гуманизма. Амнистия – это нормативный правовой акт, который принимает Парламент РК в отношении индивидуально не определенного круга лиц и обычно приурочен к важным датам, в данном случае к важному национальному празднику – Дню Республики.

Как он отметил, проведение амнистии будет иметь значительный социальный эффект. Амнистия способствует быстрейшему возвращению в общество лиц, ставших на путь исправления, создает дополнительный стимул для исправления. Поэтому ее применение не противоречит общим задачам уголовно-правовых мер борьбы с преступностью. Применение амнистии – это достаточно продолжительный период, требующий усилий многих правоохранительных органов: следствия, дознания, суда, прокуратуры, органов, ведающих исполнением приговора.

Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана заявил, что принял решение объявить единовременную амнистию участникам январских беспорядков.

Нам как воздух нужно национальное единство. И те, кто участвовал в митингах, и сотрудники силовых структур – наши граждане. Они надеются не только на то, что суд будет справедливым, но и на то, что общество будет снисходительным. Государство снизило наказание гражданам, участвовавшим в январском инциденте, но не совершившим тяжкого преступления. Некоторые из нарушивших закон осознали свою вину и раскаялись в своих поступках. Я думаю, что лучше относиться к ним с прощением. Поэтому я принял решение объявить единовременную амнистию участникам январских событий, – сказал глава государства.

По его словам, парламент скоро должен будет принять соответствующий закон, тем самым приняв в соответствии с Конституцией этот нормативный правовой акт гуманистического характера, и это будет справедливо. Решение об амнистии – не только реализация президентом Казахстана его конституционного права, но и акт гуманности и доверия по отношению к согражданам. И этим все сказано.

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