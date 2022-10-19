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Срок уплаты ряда налогов и представления финотчетности истекает 20 октября

20 октября истекает срок уплаты ряда налогов Фото: pexels
В Казахстане 20 октября истекает срок представления финансовой отчетности и уплаты косвенных налогов, сообщает Zakon.kz.

Так, не позднее 20 октября необходимо представить:

  • Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за сентябрь 2022 года (ф. 328.00).

  • Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (если договор о временном возмездном землепользовании заключен или получена лицензия на разведку или добычу ТПИ в сентябре 2022 года) (ф. 851.00).

  • Декларацию по плате за негативное воздействие на окружающую среду (для операторов объектов I и II категорий с объемами платежей до 100 МРП при получении разрешительного документа в сентябре 2022 года) (ф. 870.00).

Кроме того, необходимо уплатить в бюджет:

  • НДС и акциз в ЕАЭС за сентябрь 2022 года;

  • плату за негативное воздействие на окружающую среду за выкуп норматива по объему платежа до 100 МРП операторами объектов I и II категорий;

  • плату за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании;

  • плату за цифровой майнинг за 3 квартал 2022 года.

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