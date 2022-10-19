Срок уплаты ряда налогов и представления финотчетности истекает 20 октября

Так, не позднее 20 октября необходимо представить:

Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за сентябрь 2022 года (ф. 328.00).

Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (если договор о временном возмездном землепользовании заключен или получена лицензия на разведку или добычу ТПИ в сентябре 2022 года) (ф. 851.00).