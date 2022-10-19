Срок уплаты ряда налогов и представления финотчетности истекает 20 октября
Так, не позднее 20 октября необходимо представить:
Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за сентябрь 2022 года (ф. 328.00).
Расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками (если договор о временном возмездном землепользовании заключен или получена лицензия на разведку или добычу ТПИ в сентябре 2022 года) (ф. 851.00).
Декларацию по плате за негативное воздействие на окружающую среду (для операторов объектов I и II категорий с объемами платежей до 100 МРП при получении разрешительного документа в сентябре 2022 года) (ф. 870.00).
Кроме того, необходимо уплатить в бюджет:
НДС и акциз в ЕАЭС за сентябрь 2022 года;
плату за негативное воздействие на окружающую среду за выкуп норматива по объему платежа до 100 МРП операторами объектов I и II категорий;
плату за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании;
плату за цифровой майнинг за 3 квартал 2022 года.