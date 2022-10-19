Для новых клиентов Bereke Bank стартовала акция

АО "Bereke Bank" радо сообщить, что представляет акцию для индивидуальных предпринимателей, а также владельцев малого и микробизнеса "Извлекай выгоду".

Теперь бизнес-клиенты банка смогут совершать ряд функций не только быстро и безопасно, но и бесплатно.

Станьте клиентом Bereke Bank до 31 декабря 2022 года и получите возможность бесплатно пользоваться такими услугами банка, как:

пакетное предложение Digital, включающее в себя бесплатное открытие счета, подключение к "B-Business"*, открытие платежной карточки для бизнеса;

ведение текущего счета;

внешние переводы в тенге до 12:30 по времени Астаны;

присвоение учетного номера по валютному договору по экспорту или импорту.

Помощь в развитии предпринимательства является одним из важных направлений работы Bereke Bank. На сегодняшний день у банка достаточно лояльных клиентов, которые успешно развиваются вместе с нами на протяжении многих лет. Мы стараемся быть полезными и предлагаем клиентам необходимые инструменты для обеспечения быстрой работы, оптимизации и контроля бизнес-процессов. Теперь у еще большего количества людей появилась возможность пользоваться услугами для ведения своего бизнеса. Председатель правления АО "Bereke Bank" Нурсултан Таскаранов

Ежедневно Bereke Bank работает над улучшением банковских услуг для клиентов, чтобы обеспечить им максимальный комфорт.

Для получения бесплатных услуг новым клиентам банка необходимо обратиться в отделения АО "Bereke Bank".

Дополнительную информацию об акции для малого и микробизнеса можно получить в контакт-центре банка по номеру 7744 (для юридических лиц).

* «B-Business» – это система дистанционного банковского обслуживания для индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и микробизнеса. Сервис позволяет корпоративным клиентам Bereke Bank получать онлайн широкий спектр банковских услуг. Преимущество сервиса заключается в максимальной простоте и удобстве его использования. Пользователь может управлять денежными операциями и контролировать состояние счетов своих организаций, а также иметь доступ к целому ряду дополнительных информационных сервисов.

Лицензия №1.2.199/93/31 от 20.09.22 г. выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка