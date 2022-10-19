Дархан Сатыбалды встретился с жителями Казыгуртского района

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды принял жителей нескольких сел Казыгуртского района и выслушал предложения и пожелания граждан по земельному спору. Во встрече приняли участие руководители земельных учреждений, аким Казыгуртского района Арман Абдуллаев.

Сначала были заслушаны обращения граждан от имени жителей Жумысшы, Сынтас и Карабау. Они отметили, что многолетний земельный спор нашел свое положительное решение, и теперь подняли вопрос о справедливом распределении этих земель между сельскими жителями. В протокол также внесены обращения и предложения жителей села Алтынтобе.

Жители поблагодарили руководство области за то, что сложный вопрос решается в пользу населения.

Дархан Сатыбалды отметил, что все проблемы решаемы, когда это делается согласовано и слаженно.

Как вы знаете, в нескольких селах проведена системная работа по передаче земель в собственность района. Этот вопрос мы держим на контроле. Теперь нужно раз и навсегда решить вопрос выделения земли жителям. Они сами принимают решения. Решать проблему нужно сообща, солидарно. Будут учтены ваши предложения и выбраны то решение, которое поддержит население. Во-вторых, нужно не разрушать, а осваивать эту землю. Мы готовы оказать поддержку гражданам, которые хотят заниматься хозяйством, производить продукцию. Дархан Сатыбалды

Он поручил главе района Арману Абдуллаеву провести встречу с жителями села, создать комиссию для оптимального решения проблемы.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

209 гектаров земель, оставшихся на балансе СПК "Туркестан", будет передано жителям Алтынтобе. Также в земельный фонд района будет возвращено 89 га орошаемых сельхоз земель, принадлежащих Юго-Западному НИИ животноводства и растениеводства.

В соответствии с поручением акима области, на основании решения Совета директоров акционерного общества "Социально-предпринимательская корпорация "Туркестан" от 26.03.2022 года, вынесено решение о возврате в земельный фонд Казыгуртского района земельных участков общей площадью 15 547 га, находящихся в собственности этого АО и расположенных в сельском округе Алтынтобе, с отказом от права частной собственности в соответствии с требованиями статьи 82 Земельного кодекса РК.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

В сельском округе Алтынтобе - пять сел. В соответствии с требованиями законодательства, постановлением акимата Казыгуртского района №289 от 10.10.2022 года в специальный земельный фонд района внесено 15 547 гектаров земельных участков сельскохозяйственного назначения.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

По вопросу выделения жителям сел Сынтас, Жумысшы, Карабау 4959,5 га пашни, находящейся в ведении ТОО "ТӨШ" Карабау», акиматами области, района, соответствующими управлениями и сельскими активами проведена соответствующая работа. В результате 27 сентября вице-министр сельского хозяйства РК и руководитель НИИ встретились с населением и приняли решение о выделении 4468,5 га земли жителям трех населенных пунктов, оставив 491 га для производства семян в семеноводческом хозяйстве "Карабау".

Документ, касающийся данного вопроса, будет полностью оформлен, а земля будет передана населению после возврата в районный фонд. В восьми аулах, где земельный спор длился несколько лет, проживает более 15 тысяч жителей. Орошаемые земли, возвращенные в специальный земельный фонд Казыгуртского района, будут распределены по количеству человек.