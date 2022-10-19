В Казахстане изменится статус Дня Первого Президента РК

Подготовлен проект постановления правительства, который вносит изменения в перечень праздничных дат в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Так, перечень праздничных дат дополняется новым пунктом:

44-1. День Первого Президента Республики Казахстан – 1 декабря.

Как отмечается в пояснении, этот день будет отмечаться по аналогии с такими датами, как День государственных символов, День благодарности и иных дат, обладающих высоким общественно значимым потенциалом. И этот день не будет выходным.

Ранее День Первого Президента Республики Казахстан имел статус государственного праздника.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 3 ноября.

28 сентября 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который предусматривает возвращение 25 октября – Дня Республики – в число госпраздников. Вместе с тем из списка госпраздников исключен День Первого Президента – 1 декабря.