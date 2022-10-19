Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Казахстане изменится статус Дня Первого Президента РК

как будет отмечаться День Первого Президента РК Фото: elbasy.kz
Подготовлен проект постановления правительства, который вносит изменения в перечень праздничных дат в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Так, перечень праздничных дат дополняется новым пунктом:

44-1. День Первого Президента Республики Казахстан – 1 декабря.

Как отмечается в пояснении, этот день будет отмечаться по аналогии с такими датами, как День государственных символов, День благодарности и иных дат, обладающих высоким общественно значимым потенциалом. И этот день не будет выходным.

Ранее День Первого Президента Республики Казахстан имел статус государственного праздника.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 3 ноября.

28 сентября 2022 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который предусматривает возвращение 25 октября – Дня Республики – в число госпраздников. Вместе с тем из списка госпраздников исключен День Первого Президента – 1 декабря.

Читайте также

В Казахстане для иностранных авто установят единый регистрационный сбор

Касым-Жомарт Токаев пожал руку мальчику из Конаева

Казахстанский силач подарил Токаеву связанные в узел гвозди

Лариса Черненко
Открытые НПА Назарбаев Нурсултан Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снег ожидается на большей части Казахстана
Снег ожидается на большей части Казахстана во вторник
В образе Димаша
В чилийском шоу перевоплощений девушка перепела Димаша
изменились правила перевозок пассажиров и багажа самолетами
Изменились правила перевозки пассажиров и багажа в самолетах
Зеленский снял посла Врублевского с должности
Зеленский снял с должности посла в Казахстане Врублевского
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления