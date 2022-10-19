В Кокшетау построят многопрофильную больницу

В рамках проекта "Здоровье нации" в Кокшетау будет построена многопрофильная больница на 630 коек.

По данным областного управления здравоохранения, все государственные программы в области здравоохранения в регионе выполнены своевременно. За годы независимости в Акмолинской области построено более 50 объектов здравоохранения, в селах имеется 11 передвижных медицинских комплексов, а также в регионах области функционируют 11 компьютерных томографов и 4 аппарата МРТ. В соответствии с действующим законодательством при поликлиниках открыто 26 аптечных пунктов, в которых на сегодняшний день имеется 793 бесплатных лекарственных препарата.

Как отметили в пресс-службе управления, в текущем году в Акмолинской области на разработку 11 вопросов проектно-сметной документации по капитальному ремонту зданий здравоохранения выделено 129,2 миллиона тенге.

Кроме того, продолжается строительство Центра первичной медико-санитарной помощи в селе Коянды Целиноградского района и поликлиники на 100 посещений в городе Косшы.

Заключен договор с товариществом с ограниченной ответственностью "Шанырак-XII" на строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Новосельское Атбасарского района на 170,1 млн. тенге и медицинского пункта в селе Сочинское Атбасарского района.

Как отметил глава государства Касым-Жомарт Токаев, необходимо пересмотреть имеющуюся сферу и определить приоритеты. Это касается и будущих проектов в сфере здравоохранения. В частности, планируется строительство 20 многопрофильных больниц и 2 многопрофильных научно-инновационных клиник с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Президент в очередной раз отметил, что он уделяет внимание здравоохранению. В этой связи Министерством здравоохранения совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития проводится работа по первым восьми объектам с точки зрения оптимальной финансовой модели и оптимизации расходов, – сообщили в ведомстве.

В рамках реализации национального пилотного проекта "модернизация сельского здравоохранения" планируется строительство амбулаторно-поликлинических организаций (3 медицинских пункта, 21 фельдшерско-акушерский пункт, 14 врачебных амбулаторий) в 38 сельских населенных пунктах.

Кроме того, до 2025 года в рамках реализации проекта "Здоровье нации" ведется строительство многопрофильной больницы в городе Кокшетау. На сегодняшний день в микрорайоне Сарыарка местным исполнительным органом выделен земельный участок площадью 17 гектаров. Работа в этом направлении продолжается.