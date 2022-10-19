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Доллар подешевел на торгах 19 октября

торги на бирже Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 470,13 тенге, снизившись на 2,62 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 7,60 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился и составил 65,01 тенге (-0,74).

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 465,12 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 472-475,5 тенге, евро – по 459-466 тенге, российские рубли – по 7,1-7,4 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 19 октября.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на Brent выросла на 0,54% и составила 90,52 доллара за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь поднялась на 1,06% до 83,7 доллара за баррель.

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Лариса Черненко
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