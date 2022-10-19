В какой день недели чаще всего происходят ДТП в Казахстане

В Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана предоставили анализ по дорожно-транспортным происшествиям в стране. Согласно статистике, аварии чаще всего происходят в понедельник, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в сообщении, за 9 месяцев совершено порядка 10,2 тысячи аварий. Пострадали более 15 тысяч человек. В комитете уточнили, что за год количество ДТП в стране возросло на 8,9%.

В результате, как говорится в отчете, погибли 1,7 тысячи человек: из них 181 – несовершеннолетние дети, 457 женщин и 1258 мужчин.

Наибольшее число дорожных происшествий совершено в понедельник – 1567, субботу – 1538 и во вторник – 1493, а также днем – 6253, ночью – 1157 и в сумерки – 1662. Пресс-служба ГП РК

Кроме того, более 86,6% ДТП происходит по вине водителей (8886, в 2021 году – 7726).

Как и прежде, отмечают в ведомстве, наибольшее число аварий случается на дорогах Алматы – 2620 случаев.

Самый высокий показатель смертности установлен в Алматинской области, где погибли 327 человек. Меньше всего ДТП зарегистрировано на дорогах Северо-Казахстанской области – 221 и Шымкента – 217. Пресс-служба ГП РК

В октябре стало известно, что казахстанцы за нарушение ПДД заплатили 49 млрд тенге.