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Оргкомитет Народной коалиции обратится с запросом в правоохранительные органы по случаю мошенничества

Оргкомитет Народной коалиции обратится с запросом в правоохранительные органы по случаю мошенничества Фото: пресс-служба Народной коалиции
В Астане состоялось заседание организационного комитета Народной коалиции в поддержку Касым-Жомарта Токаева. В ходе заседания были рассмотрены организационные вопросы подготовки к предстоящей электоральной кампании.

Сегодня к Народной коалиции в поддержку Касым-Жомарта Токаева присоединились еще 15 общественных организаций. В их числе – Федерация профсоюзов РК, Союз писателей Казахстана, Национальная палата образования и инновации "SERPIN", Ассоциация "Bolashaq", Ассоциация экологических организаций Казахстана, Союз организаций инвалидов Казахстана, Общественный фонд "Хартия за права человека".

Народная коалиция заседания

Фото: пресс-служба Народной коалиции

Также к Народной коалиции присоединились Ассоциация цифровой трансформации, Республиканский совет женщин, Федерация футбола Казахстана, "Союз отцов", "Ассамблея жастары", "Международный правозащитный центр", Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий, Народный конгресс местных сообществ Казахстана "OSHAQ".

По словам председателя Национальной палаты образования и инновации "SERPIN" Мурата Абенова, нынешняя избирательная кампания проходит в новом формате, поскольку общественные силы объединились в коалицию.

заседание

Фото: пресс-служба Народной коалиции

Члены Ассоциации "Bolashaq" также заявили о вступлении в Народную коалицию.

"Мы должны показать стабильность и преемственность нашей внутренней и внешней политики", – сказал исполнительный директор Ассоциации Алишер Дунгенин.

Я занимаюсь защитой прав человека более 30 лет. Мы присоединяемся к коалиции, чтобы совместно разъяснять людям важность проводимой работы по защите прав человека, – заявила сегодня руководитель Общественного фонда "Хартия за права человека" Жемис Турмагамбетова.

заседание коалиция

Фото: пресс-служба Народной коалиции

По мнению представителя Ассоциации цифровой трансформации Сергея Остапюка, в Казахстане активно развивается IT рынок.

Учитывая это, наша Ассоциация сегодня вступает в Народную коалицию, – сказал он.

На заседании были также обсуждены вопросы проведения агитационных мероприятий в регионах, обучения наблюдателей и доверенных лиц кандидата, правовые аспекты избирательной кампании и др.

В ходе заседания участники также сделали заявление о сборе средств для избирательного фонда кандидата на проведение агитационной кампании.

Члены Народной коалиции заявили, что пожертвования в избирательный фонд делаются исключительно на добровольной основе сторонниками кандидата.

В этой связи распространяемая информация о принуждении перечисления денежных средств является провокационной.

Народная коалиция категорически осуждает подобные действия и обратится с соответствующим запросом в правоохранительные органы.

В случае обнаружения каких-либо противоправных действий просим обратиться в штаб Народной коалиции по телефону + 7 7172 707 616.

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