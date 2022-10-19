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Ерлан Карин: В Парламенте рассматривается первый пакет законов в рамках конституционной реформы

Ерлан Карин: В Парламенте рассматривается первый пакет законов в рамках конституционной реформы Фото: akorda.kz
В Астане состоялся экспертный форум на тему: "Политическая трансформация Казахстана: тенденции и перспективы", сообщает Zakon.kz.

Открывая конгресс, государственный советник РК Ерлан Карин в своем выступлении отметил, что сейчас Мажилисом передан в Сенат пакет из шести законопроектов, направленных на реализацию конституционной реформы.

Это проекты законов о выборах, о политических партиях, о президенте, о Парламенте и статусе депутатов, о Конституционном суде. Мы ожидаем, что в течение месяца или полтора этот пакет законов будет принят Парламентом. Хочу подчеркнуть, что это только первый пакет законопроектов в рамках конституционной реформы.Ерлан Карин

В целом, по его словам, этими реформами Казахстан задает новый тренд в регионе и в целом на постсоветском пространстве.

Таким образом, власть инициировала широкий спектр демократических преобразований. Это усиление роли Парламента, внедрение смешанной системы выборов депутатов Мажилиса и областных маслихатов. Прямая выборность сельских и районных акимов, депутатов городских и районных маслихатов.Ерлан Карин

Он отметил, что с января следующего года заработают совершенно новые правовые и институциональные механизмы защиты прав граждан. В первую очередь это новый орган – Конституционный суд.

Все это в совокупности формирует новый институциональный дизайн государственного устройства с оптимальным балансом между ветвями власти. Будет сформирована устойчивая система институтов по формуле "Сильный президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство".Ерлан Карин

29 сентября Ерлан Карин провел заседание комиссии по вопросам противодействия коррупции, на котором обсудили рекомендации Группы государств по борьбе с коррупцией при Совете Европы/ГРЕКО.

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