В Карагандинской сауне полицейские накрыли секс-притон
Полицейские задержали подозреваемую. Она призналась, что организовывала вызовы девушек для клиентов сауны.
Был стабильный прейскурант – 3 тыс. тенге с каждого вызова. Деньги подозреваемой платили и наличными, и переводом на карту.
Ведется досудебное расследование по статье 309 УК РК “Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество”.
18 октября стало известно, что в Астане клиентам массажного салона оказывали интим-услуги.
24 cентября секс-притон в гостинично-банном комплексе выявили полицейские Капшагая. Задержаны 40-летний организатор притона и две “ночные бабочки”.
5 сентября четыре секс-притона накрыли полицейские Алматы. Все они были замаскированы под частные коттеджи.