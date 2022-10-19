В Карагандинской сауне полицейские накрыли секс-притон

Полиция ликвидировала притон с интимными услугами в одной из саун Караганды. Заведение работало круглосуточно, а его администратором была 27-летняя женщина. Она организовала дополнительную услугу для клиентов, сообщает Zakon.kz.

Полицейские задержали подозреваемую. Она призналась, что организовывала вызовы девушек для клиентов сауны.

Был стабильный прейскурант – 3 тыс. тенге с каждого вызова. Деньги подозреваемой платили и наличными, и переводом на карту.

Ведется досудебное расследование по статье 309 УК РК “Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество”.

18 октября стало известно, что в Астане клиентам массажного салона оказывали интим-услуги.

24 cентября секс-притон в гостинично-банном комплексе выявили полицейские Капшагая. Задержаны 40-летний организатор притона и две “ночные бабочки”.

5 сентября четыре секс-притона накрыли полицейские Алматы. Все они были замаскированы под частные коттеджи.