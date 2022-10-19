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Глава UFC Дэйна Уайт будет проводить чемпионаты по пощечинам

Power Slap Пощечина Дэйна Уайт Фото: mmafighting.com
Президент UFC Дэйна Уайт получил разрешение от Атлетической комиссии штата Невада (США) на запуск международного турнира по пощечинам, известного мероприятия в Казахстане под названием "шапалак", сообщает Zakon.kz.

Как передает MMA Fighting сроки проведения первого турнира пока неизвестна, но уже примерный план подготовки на конец этого года. Турниры по пощечинам стали популярными за последние несколько лет, в основном из-за видеороликов, размещенных в социальных сетях, где бойцы дают другу другу пощечины, пока один из них не упадет или не сможет продолжать поединок.

Недавно прошло крупное соревнование на Arnold Classic в Колумбусе (Огайо, США), где в качестве комментатора выступил звезда You-tube и боксер Пол Логан. А бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер присутствовал в качестве почетного гостя.

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