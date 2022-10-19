Алматинских школьников допустили к боевым вертолетам
Мероприятие было подготовлено Командованием авиабазы Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан совместно с Управлением по делам обороны Медеуского района Алматы.
Для алматинских учеников встреча с мужественными летчиками, несущими службу при любых погодных условиях стало настоящим событием.
Заместитель командира войсковой части 53975 по воспитательной и идеологической работе подполковник Мырзалин Ерлан познакомил ребят с повседневной жизнью военных летчиков, рассказал об особенностях прохождения службы в Силах воздушной обороны.
Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
Детям также продемонстрировали образцы авиационной техники, как ударные и транспортные вертолеты Ми-35М, Ми-17, Хью UH-1 и многое другое.
Каждый школьник смог не только увидеть боевые вертолеты, но и посидеть в кабине пилота.
Фото: пресс-служба Алматинского гарнизона
Военные летчики рассказали школьникам о Вооруженных силах нашей страны, истории образования данной воинской части, поделились своими впечатлениями о первых самостоятельных полетах. Очень понравилось сегодняшнее мероприятие, наполнившее наш день яркими эмоциями и впечатлениями. Честно говоря я слегка "обалдел" от вида настоящих боевых вертолетов, никогда не думал, что окажусь в кабине у военного пилота. Хотелось бы сказать огромное спасибо организаторам за незабываемую экскурсию.Ученик 10 класса 163 школы-гимназии Бәзіл Мейрамбек