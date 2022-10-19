"Акжайык" впервые сыграет в финале Кубка Казахстана по футболу

Уральский футбольный клуб "Акжайык" впервые в своей истории сумел выйти в финал Кубка Казахстана, разгромив "Тараз" со счетом 5:3, сообщает Zakon.kz.

Западноказахстанцы, можно сказать, "сделали игру" уже в первой половине встречи, забив в ворота гостей из Жамбылской области три безответных мяча.

Разгром "Тараза" на 19-й минуте полуфинального поединка Кубка Казахстана начал игрок хозяев Тома Табатадзе. Затем настала очередь Петроса Аветисяна и Рафаэля Сабино.

Окончательный итог матча – 5:3 в пользу уральских футболистов, которые теперь ждут своих будущих соперников по финалу. Другой полуфинал Кубка Казахстана состоится вечером 19 октября, где встретятся "Астана" и "Ордабасы". Начало игры – в 19:00.

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