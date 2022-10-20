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91 семья из Аулиеколя получила холодильники от ГК "Вираж"

В канун новоселья ГК Вираж оказала крупную помощь аулиекольцам Фото: ГК "Вираж"
В канун новоселья представители ГК "Вираж" побывали в с. Аманкарай Костанайской области, где встретились с сельчанами и лично вручили подарочные сертификаты на холодильники 91 семье, чьи дома уничтожены пламенем в результате природной стихии.

Отметим, что для погорельцев района компания закупила 91 современный двухкамерный холодильник, общая стоимость которых составила 15 000 000 тг.

Встречу с пострадавшими организовали глава Ауликольского района Ерлан Теменов и аким с. Аманкарагай Байтемир Исмаилов. Среди погорельцев есть многодетные семьи, пенсионеры и люди преклонного возраста.

Новые холодильники в новых домах

Фото: ГК "Вираж"

Проживала в поселке Аманкарагай, сгорело все имущество и дом, и машина, остались абсолютно ни с чем, были в ужасе. Однако благодаря государству, местным исполнителям и всему казахстанскому народу, которые помогли, поддержали, оказали гуманитарную помощь, мы восстанавливаемся, возвращаемся к прежней жизни. Благодарим всех за то, что не дали нам пропасть в трудной беде, – отмечает Алла Михайловская, жительница села.

Последствия стихии коснулись и семью Оксаны Авдеевой, женщина буквально в считанные часы осталась без крова и всякого имущества. С маленькими детьми сельчанка ютилась в местной школе.

новые холодильники в новые дома

Фото: ГК "Вираж"

Проживала в селе, по улице Тарана, 15. Сгорело все, остались ни с чем. Но мы безмерно рады, что нам помогает вся страна. Вот получили сертификаты. Бытовая техника, конечно, очень кстати, благодарим компанию за такую огромную помощь, – делится Оксана Авдеева.

новые холодильники в новые дома

Фото: ГК "Вираж"

Проживала с семьей по улице Гвардейского, 24. Дом был для нас нашей крепостью, там выросли наши дети, женились, выходили замуж. В один миг лишились всего, очень горевали, никому не желаю испытать такое. Но наш народ оказался рядом, никто не остался в стороне. Вот получаем холодильники, сельчане очень радуются. Пусть все беды теперь обходят нас стороной, – сказала Орымбасар Молдекешева, жительница села.

Представители компании считают, что эта цепочка добра послужит примером для неравнодушных представителей бизнеса.

Одним из ключевых задач нашей компании является социальная ответственность. За годы своей деятельности в критических случаях компания не раз помогала нуждающимся. И на сей раз с первых дней трагических событий мы были поражены масштабами стихийного бедствия, которое нанесло сокрушительный ущерб всему Аулиекольскому району. Мы стали изучать острые потребности погорельцев, в итоге приняли решение закупить бытовую технику и сделать адресную помощь.Генеральный директор ГК "Вираж" Ермек Ескергенов

 

91 семья из Аулиеколя получила холодильники от ГК Вираж

Фото: ГК "Вираж"

Партнерский материал

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