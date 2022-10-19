Шесть колоний чрезвычайной безопасности планируют упразднить в Казахстане

В Казахстане планируют упразднить колонии чрезвычайной безопасности. Об этом заявил заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД Мейрам Аюбаев в Мажилисе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в Казахстане всего шесть таких учреждений.

На сегодняшний день мы хотим упразднить эти учреждения, перевести осужденных в учреждения максимальной безопасности. Немаловажное значение, что эти осужденные будут отбывать наказание по месту жительства. Таким образом будут улучшаться их социальные связи. Заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Мейрам Аюбаев

Стоит отметить, что в учреждения чрезвычайной безопасности направляются преступники, совершившие особо тяжкие преступления.

Ранее в Мажилисе презентовали поправки в проект закона по вопросам прав человека в области уголовного правосудия, исполнения наказания, предупреждения пыток и жестокого обращения, в рамках которых МВД предложило предоставлять тяжелобольным осужденным отсрочку от отбывания наказания.