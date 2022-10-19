В России исключили закрытие границ из-за военного положения в четырех регионах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет закрывать границы из-за введения военного положения в новых регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что закрытие границ в свете введения военного положения в четырех российских регионах не планируется.

19 октября Владимир Путин подписал указ о введении военного положения 20 октября в четырех присоединенных к России регионах – в самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. На какой срок вводится военное положение, пока неизвестно.

В приграничных регионах России вводится "средний уровень реагирования".