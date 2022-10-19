Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В России исключили закрытие границ из-за военного положения в четырех регионах

В России исключили закрытие границ из-за военного положения в четырех регионах Фото: Zakon.kz
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет закрывать границы из-за введения военного положения в новых регионах страны, сообщает Zakon.kz.

Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что закрытие границ в свете введения военного положения в четырех российских регионах не планируется.

19 октября Владимир Путин подписал указ о введении военного положения 20 октября в четырех присоединенных к России регионах – в самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях. На какой срок вводится военное положение, пока неизвестно.

В приграничных регионах России вводится "средний уровень реагирования". 

Читайте также

Путин подписал указ о введении военного положения в новых четырех регионах

Германия передала Украине зимнее обмундирование

Биржевые цены на газ в ЕС опустились ниже 1100 долларов за тысячу кубометров

Анастасия Стативкина
Россия Ситуация в Украине
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снег ожидается на большей части Казахстана
Снег ожидается на большей части Казахстана во вторник
Токаев: Не следует героизировать бандитов и террористов трагического января
Токаев: Кто-то очень желает повторения январских событий
В образе Димаша
В чилийском шоу перевоплощений девушка перепела Димаша
изменились правила перевозок пассажиров и багажа самолетами
Изменились правила перевозки пассажиров и багажа в самолетах
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления