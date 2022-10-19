Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В 6 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение 19 октября Фото: unsplash
Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Казахстана 20 октября, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Актюбинской области ожидается ветер юго-западный, южный, на севере порывы 15-20 м/с.

В Актобе ожидается ветер юго-западный, южный, порывы 15 м/с.

Ночью и утром на юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на горных перевалах 15-20 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.

В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем в Кызылординской области ожидается ветер южный, в центре области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на северо-востоке области порывы 15-20 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. Ветер юго-западный, на севере, юге, востоке области 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

В Петропавловске днем ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.

Читайте также

В алматинских горах пошел снег

Более миллиарда тенге потратили на саммиты, форумы и съезды в Казахстане

Названы наиболее востребованные профессии в Казахстане

Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снег ожидается на большей части Казахстана
Снег ожидается на большей части Казахстана во вторник
Токаев: Не следует героизировать бандитов и террористов трагического января
Токаев: Кто-то очень желает повторения январских событий
В образе Димаша
В чилийском шоу перевоплощений девушка перепела Димаша
изменились правила перевозок пассажиров и багажа самолетами
Изменились правила перевозки пассажиров и багажа в самолетах
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления