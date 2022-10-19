В 6 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Казахстана 20 октября, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Актюбинской области ожидается ветер юго-западный, южный, на севере порывы 15-20 м/с.

В Актобе ожидается ветер юго-западный, южный, порывы 15 м/с.

Ночью и утром на юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на горных перевалах 15-20 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.

В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем в Кызылординской области ожидается ветер южный, в центре области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на северо-востоке области порывы 15-20 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь. Ветер юго-западный, на севере, юге, востоке области 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

В Петропавловске днем ожидается ветер юго-западный 15-20 м/с.