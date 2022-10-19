Вылетевший на тротуар автомобиль сбил пешехода в Алматы

На перекрестке улиц Ислама Каримова и Есенжанова в Алматы произошло ДТП. Пострадал пешеход на тротуаре, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Автомобиль Audi Q7 двигался по улице Ислама Каримова в южном направлении. Автомобиль Toyota Previa – по Есенжанова в восточном.

Водитель Toyota, двигавшийся по второстепенной улице, проигнорировал знак "Движение без остановки запрещено" (STOP) и выехал на перекресток.

Маневр оказался неожиданностью для водителя Audi, и его машина протаранила Toyota.

Toyota выбросило на тротуар, по которому шел парень. Машина его сбила, затем снесла каменный забор и остановилась во дворе административного здания.

Сбитого юношу госпитализировали.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz