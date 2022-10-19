Оштрафованный за вывешивание флага РК житель столицы поделился лайфхаком

Астанчанин Жандос Курманбаев, известный тем, что вывесил Государственный флаг на своем балконе в 2015 году, обратился к казахстанской молодежи. В соцсетях он опубликовал для них видеопособие, как именно установить флаг на балконе, сообщает Zakon.kz.

Тогда в 2015 году Жандос Курманбаев был оштрафован за то, что вывесил флаг после победы Геннадия Головкина за "нарушение правил использования Государственного флага РК".

По его словам, он помнит то унизительное состояние, когда в квартире люди в форме устроили допрос, заполняя протокол, а уходя забрали флаг как орудие преступления.

В тот день я почувствовал себя чужим в собственной стране. Но благодаря общественной поддержке и резонансу сегодня вывешивать флаг не только можно, но и нужно. Помню, в те дни меня пригласил к себе на встречу глава местной полиции. Он сказал такие слова: "Я полностью на твоей стороне, балам. Но сен қой давай, не раскачивай лодку, сторонние силы могут подхватить эту тему и устроить провокацию. Не выгребешь". Жандос Курманбаев

Позже ему выдали уведомление о прекращении административного производства и отмене постановления об административном нарушении.

Жандос Курманбаев вспоминает, что в те дни тысячи казахстанцев стали вывешивать флаги с балконов и окон в знак солидарности, и сегодня флаг с балкона – законное действие для всех граждан Казахстана.