"Ордабасы" вырвал победу у "Астаны" и стал вторым финалистом Кубка Казахстана

На главной футбольной арене Астаны прошел второй полуфинальный поединок Кубка Казахстана, в котором местный клуб "Астана" принимал гостей из Шымкента – команду "Ордабасы". В напряженном матче успех сопутствовал южанам, сообщает Zakon.kz.

Хозяева поля пропустили первыми, автоголом отметился Диас Канаткали.

Но уже в первой тайме астанинские футболисты сумели сравнять равновесие и даже выйти вперед. Это стало возможным благодаря дублю Владислава Прокопенко.

Южноказахстанская команда во втором тайме усилиями Луиса Энрика Гедеша сравняла счет – 2:2, который продержался почти до финального свистка основного времени.

Легионер "Ордабасы" Серж Ньюадзи на восьмой минуте овертайма принес победу южанам, а с ней и путевку в финал Кубка Казахстана.

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