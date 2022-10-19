В Джакарте загорелся и рухнул купол Большой мечети Исламского центра
Фото: кадр из видео
В результате сильного пожара в столице Индонезии Джакарте обрушился купол Большой мечети Исламского центра, сообщает Zakon.kz.
Как пишет агентство ANTARA, происшествие произошло в районе Коджа, вызвав панику среди его жителей.
— Qomaruddin Ch KH Syai'i (@QomaruddinKh) October 19, 2022
Innalilahi wa innailaihi rojiun. Masjid Islamic Center Jakarta, Jakarta Utara,hari ini, Rabu, 19 Oktober, kebakaran. pic.twitter.com/3xFs8iSM88
Пламя вспыхнуло, когда рабочие, ремонтирующие крыши мечети, вели работы с применением искрообразующих инструментов. Поскольку был сильный ветер, искры долетели до легковоспламеняющихся материалов и вызвали пожар, который быстро распространился.
Согласно информации собеседника агентства, огонь до сих пор не ликвидирован, возможное число пострадавших в настоящее время неизвестно.
По данным ANTARA, к тушению пожара привлечены десятки силовиков.
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