В Джакарте загорелся и рухнул купол Большой мечети Исламского центра

В результате сильного пожара в столице Индонезии Джакарте обрушился купол Большой мечети Исламского центра, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство ANTARA, происшествие произошло в районе Коджа, вызвав панику среди его жителей.

Innalilahi wa innailaihi rojiun. Masjid Islamic Center Jakarta, Jakarta Utara,hari ini, Rabu, 19 Oktober, kebakaran. pic.twitter.com/3xFs8iSM88 October 19, 2022

Пламя вспыхнуло, когда рабочие, ремонтирующие крыши мечети, вели работы с применением искрообразующих инструментов. Поскольку был сильный ветер, искры долетели до легковоспламеняющихся материалов и вызвали пожар, который быстро распространился.

Согласно информации собеседника агентства, огонь до сих пор не ликвидирован, возможное число пострадавших в настоящее время неизвестно.

По данным ANTARA, к тушению пожара привлечены десятки силовиков.