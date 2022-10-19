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В Джакарте загорелся и рухнул купол Большой мечети Исламского центра

Загорелся и рухнул Фото: кадр из видео
В результате сильного пожара в столице Индонезии Джакарте обрушился купол Большой мечети Исламского центра, сообщает Zakon.kz.

Как пишет агентство ANTARA, происшествие произошло в районе Коджа, вызвав панику среди его жителей.

Пламя вспыхнуло, когда рабочие, ремонтирующие крыши мечети, вели работы с применением искрообразующих инструментов. Поскольку был сильный ветер, искры долетели до легковоспламеняющихся материалов и вызвали пожар, который быстро распространился.

Согласно информации собеседника агентства, огонь до сих пор не ликвидирован, возможное число пострадавших в настоящее время неизвестно.

По данным ANTARA, к тушению пожара привлечены десятки силовиков.

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Джакарта Индонезия
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