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Ситуация в Украине: нанесены ракетные удары по ряду ТЭС, Израиль отказался поставлять Украине оружие

Ситуация в Украине 19 октября Фото: mil.ru
Европарламент присудил премию Сахарова украинскому народу и Зеленскому, президент России Владимир Путин утверждает, что Киев отказался от переговоров, сообщает Zakon.kz.

  • Путин ввел военное положение в четырех регионах. Его пресс-секретарь Песков заявил, что границы в этой связи закрывать не будут. Эту информацию также озвучил МИД России.

  • Путин ввел средний уровень реагирования в приграничных с Украиной и новыми территориями регионах – это Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области.

  • Путин ввел уровень повышенной готовности на территориях Центрального федерального округа, куда входит и Москва, и Южного федерального округа.

  • Также Путин: Киевский режим отказался от переговоров, продолжает обстреливать новые российские территории, используя террористические методы.

  • По объектам на территории Украины нанесена новая серия ударов. В Киеве, а также в Ивано-Франковской области, в частности – в Бурштыне, где расположена ТЭС, и в районе Ладыжинской ТЭС в Винницкой области отмечены работы систем противовоздушной обороны.

  • В администрации Херсонской области заявили, что вечером 19 октября ВСУ атаковали ракетами Каховскую гидроэлектростанцию. По предварительным данным, российские ПВО отразили удары, о жертвах и разрушениях не сообщается.

  • Европарламент присудил премию Сахарова украинскому народу и президенту Украины Владимиру Зеленскому, написала глава организации Роберта Мецола в Twitter.

  • США могут сократить помощь Украине в случае победы Республиканской партии на промежуточных выборах – Bloomberg.

  • Израиль не будет поставлять Украине оружие – Минобороны Израиля.

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