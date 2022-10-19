Ситуация в Украине: нанесены ракетные удары по ряду ТЭС, Израиль отказался поставлять Украине оружие

Путин ввел военное положение в четырех регионах. Его пресс-секретарь Песков заявил, что границы в этой связи закрывать не будут. Эту информацию также озвучил МИД России.

Путин ввел средний уровень реагирования в приграничных с Украиной и новыми территориями регионах – это Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области.

Путин ввел уровень повышенной готовности на территориях Центрального федерального округа, куда входит и Москва, и Южного федерального округа.

Также Путин: Киевский режим отказался от переговоров, продолжает обстреливать новые российские территории, используя террористические методы.

По объектам на территории Украины нанесена новая серия ударов. В Киеве, а также в Ивано-Франковской области, в частности – в Бурштыне, где расположена ТЭС, и в районе Ладыжинской ТЭС в Винницкой области отмечены работы систем противовоздушной обороны.

В администрации Херсонской области заявили, что вечером 19 октября ВСУ атаковали ракетами Каховскую гидроэлектростанцию. По предварительным данным, российские ПВО отразили удары, о жертвах и разрушениях не сообщается.

Европарламент присудил премию Сахарова украинскому народу и президенту Украины Владимиру Зеленскому, написала глава организации Роберта Мецола в Twitter.

США могут сократить помощь Украине в случае победы Республиканской партии на промежуточных выборах – Bloomberg.