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321 человека спасли алматинские спасатели с начала года

Вручены награды Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы
За 9 месяцев 2022 года силами Департамента и территориальных подразделений МЧС (РОСО, Центра медицины катастроф) было совершено 2 853 выездов по тревоге, сообщает Zakon.kz.

Из зон ЧС и заблудившихся высоко в горах эвакуировано 579 человек, при этом была спасена 321 человеческая жизнь. За период купального сезона с водоемов мегаполиса спасено 17 человек, в том числе 6 детей.

На пульт диспетчерских служб "101" и "112" поступило свыше 1 млн звонков от жителей нашего города, по каждому сообщению приняты меры реагирования.

19 октября спасатели Казахстана отмечают свой профессиональный праздник.

В Алматы отличившимся и внесшим вклад в развитие органов гражданской защиты сотрудникам, а также ветеранам службы приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан были вручены ведомственные медали и благодарственные письма. Пресс-служба ДЧС города Алматы

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