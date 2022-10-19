321 человека спасли алматинские спасатели с начала года

За 9 месяцев 2022 года силами Департамента и территориальных подразделений МЧС (РОСО, Центра медицины катастроф) было совершено 2 853 выездов по тревоге, сообщает Zakon.kz.

Из зон ЧС и заблудившихся высоко в горах эвакуировано 579 человек, при этом была спасена 321 человеческая жизнь. За период купального сезона с водоемов мегаполиса спасено 17 человек, в том числе 6 детей.

На пульт диспетчерских служб "101" и "112" поступило свыше 1 млн звонков от жителей нашего города, по каждому сообщению приняты меры реагирования.

19 октября спасатели Казахстана отмечают свой профессиональный праздник.